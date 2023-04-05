"Если в Бахмуте будут еще более "горячие" события": Зеленский назвал условие для вывода ВСУ из города

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Бахмуте сейчас самая сложная ситуация со всех фронтов, а также назвал условие, при котором будет решено вывести оттуда Силы обороны.

Об этом глава государства рассказал на брифинге в Польше 5 апреля.

Он подчеркнул, что именно в Бахмуте сегодня фиксируется наибольшее применение различного оружия, артиллерии.

"Ежедневный дефицит: то есть артиллерия, то достаточно снарядов, то их меньше. То есть успех и мы идем вперед. То его нет и мы снова отходим на позиции. Но мы находимся в Бахмуте и враг не контролирует Бахмут", — подчеркнул Зеленский.

Он также ответил на вопрос, рассматривается ли вывод украинских войск из города, если ситуация будет ухудшаться.

"Если в Бахмуте будут еще более "горячие" события и опасность, что мы можем потерять личный состав из-за оцепления войск, будут приняты соответствующие правильные решения", — сказал президент.

#NaŻywo : Spotkanie Prezydenta RP и Prezydenta Ukrainy z przedstawicielami mediów [Sygnał udostępniony przez TVP INFO] — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) 4 апреля 2023

Напомним, в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои. Россия направляет на штурм наемников ЧВК "Вагнер" и десантников, которые несут там безумные потери. Заметим, накануне владелец "Вагнера" Евгений Пригожин объявил, что "юридически Бахмут взят", однако военно-политическое командование Украины это опровергло.

В то же время и американские аналитики опровергли информацию о том, что "вагнеровцы" захватили железнодорожную станцию "Бахмут-1", и не подтвердили, что враг захватил центральную часть города.

Как заявили в Белом доме, руководство "вагнеровцев" не жалеет живой силы и бросает ее в настоящую "мясорубку" в Бахмуте.

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