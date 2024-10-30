Если в ближайшие месяцы не будет решений, ситуация достигнет точки невозврата – аналитик

Если в ближайшие месяцы не будут приняты нужные решения для перелома на фронте, военная ситуация достигнет точки невозврата.

Такое мнение высказал научный сотрудник Национального института стратегических исследований и старший аналитик украинского ОО "Повернись живым" Николай Белесков в статье для Atlantic Council.

Тупик сменился преимуществом РФ

Аналитик отметил, что российское вторжение в Украину часто изображается в западных СМИ как кровавый тупик, в котором ни одна сторона не может достичь решающего военного прорыва.

"Хотя это было так в течение большей части войны, появляется все больше признаков того, что сейчас Россия может создать условия для победы в Украине. Больше года Россия удерживает боевую инициативу на юге и востоке Украины", – говорит Белесков.

Эксперт напомнил, что, по данным немецкой Die Welt, российские территориальные достижения в течение октября 2024 года были самыми большими с марта 2022 года.

РФ скоро может завершить оккупацию Донбасса

По его мнению, если эта тенденция сохранится в ближайшие месяцы, Россия может завершить захват Донбасса во время кампании 2025 года.

"Хотя недавние наступательные операции России еще не дали решающих прорывов, психологическое влияние успехов, достигнутых за последние месяцы, нельзя измерить лишь километрами. Важно то, что локальные успехи Москвы на Донбассе постепенно подрывают моральный дух украинской общественности. Регулярные сообщения о новых достижениях России также ослабляют решимость западных партнеров Киева и укрепляют аргументы против дальнейшей военной поддержки Украины", – пишет Белесков.

Переломный момент

Аналитик считает, что сейчас российское вторжение в Украину переживает критический момент. И если в ближайшие несколько месяцев не будут приняты меры по перелому сегодняшней негативной динамики, преимущества России будут продолжать расти, пока военная ситуация не достигнет точки невозврата.

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"Многое будет зависеть от результатов президентских выборов в Соединенных Штатах, которые состоятся 5 ноября. Кто бы ни победил в борьбе за Белый дом, он унаследует войну в Украине, которая требует немедленного внимания, чтобы предотвратить победу России, свидетельствующую о упадке Запада", – подытожил Николай Белесков.

Ранее украинские военные откровенно рассказали, почему ВСУ отступают в Донецкой области.

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