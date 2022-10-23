Если в войну России против Украины вмешается НАТО: прогноз от российского оппозиционера

Почему США и НАТО не принимают участия в противостоянии с РФ.

Если в войну России против Украины вмешается НАТО, то она завершится.

Именно об этом сказал российский оппозиционер и блоггер Марк Фейгин.

По его словам, войска НАТО, США или Польши могут войти на территорию Украины и напрямую принять участие в войне.

"Да, такое возможно, я не исключаю такого в случае применения ядерного оружия. Во всяком случае, это точно. Потому что вступление войск НАТО прекратит вообще весь этот конфликт. Потому что — а как вы с ними собираетесь воевать? На них бомбы будете бросать или что? То есть вроде бы понятно", — сказал Фейгин.

По его словам, "если уже дошло до применения ядерного оружия, нужно просто его прекратить явочным порядком".

"Заходят войска, которые дают 24 часа: "Снимайтесь, слезайте — и все. Иначе полетят ракеты". А ракеты совсем другие со стороны войск НАТО полетят — от которых вообще ничего не остается. Полетят они и в Крым, и Черноморский флот будет уничтожен, как это обещали. И то же самое может произойти с подавляющей частью группировки российских войск на юге", — сказал Фейгин.

Он также ответил на вопрос, можно ли это сделать сейчас.

"Понимаете, как? Вот Украина же двигается в этом направлении, подав заявку в НАТО. То есть если бы она была членом НАТО, то следующий логический шаг – давайте, пятая статья и все остальное. Наверное, для этого должны сложиться какие-то особые обстоятельства, потому что и Запад, и НАТО, и США и дальше говорят о том, что "мы вроде бы не хотим привлекаться". Потому что это приведет к третьей мировой войне, как они ее трактуют", — отметил блогер.

В то же время он задает вопрос, не приведет ли к третьей мировой войне и расширению конфликта из-за неучастия НАТО.

"Вот уже Иран, вот Беларусь причастны к российской агрессии против Украины... А Бог его знает, как дальше вернется. А если что-то такое: захотят ли они пойти дальше, к этому Сувальскому коридору и в Калининград пробивать? А где эта уверенность, что это невозможно в принципе?"Томагавки" НАТО полетят — то что там от "Томагавков" останется? Они летают на тысячу с лишним километров., что Америка должна решиться, НАТО должна решиться на такой шаг. Возможно, они ждут какого-нибудь повода для этого", — заявил Фейгин.

Напомним, 21 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что через несколько месяцев Украина существенно усилит воздушную оборону.

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