Если ваш дом разрушили, или вы уехали за границу: когда нужно платить за коммуналку и как это сделать

Будут ли начислять оплату коммуналки, если не пользуешься услугами, и за что нужно платить обязательно.
Миллионы украинцев вынуждены были покинуть свои дома из-за полномасштабного вторжения России, многие из них потеряли свое жилье.
Однако граждане, чьи дома к счастью не уничтожили российские захватчики, продолжают получать счета за коммунальные услуги и интересуются, нужно ли их оплачивать, и как это сделать, находясь за границей.
Ответы на эти вопросы нашел корреспондент 1+1 Антон Пшеничный. Об этом говорится в сюжете программы "Завтрак из 1+1".
Многие задаются вопросом, можно ли не оплачивать коммуналку, если из-за войны пришлось уехать, поскольку нынешнее законодательство этого не предусматривает.
Сейчас действуют определенные смягчения, связанные с работой с задолженностью и с должниками, то есть введен мораторий на начисление штрафных санкций на образовавшуюся задолженность, задолженность по принудительному прекращению предоставления жилищно-коммунальных услуг в случае наличия задолженности.
Однако, если дистанционно передавать показатели счетчиков, а это фактически – нули, можно платить только абонплату, но этот платеж – обязателен, от него избавиться не получится.
"Сегодня законодательство в этой сфере построено таким образом, что даже в межотопительный период, когда услуга по снабжению тепловой энергии не предоставляется, плата за абонентские услуги за снабжение тепловой энергией так же начисляется и взимается", — говорит эксперт.
А вот у тех, чьи дома сильно пострадали от обстрелов, ситуация совсем другая.
"При ликвидации последствий обстрелов на место происшествия обязательно приглашают представителей всех инженерных и коммунальных служб, связанных с обслуживанием и содержанием дома. Соответственно такие факты фиксируются на месте и без дополнительных обращений, без дополнительной информации от наших клиентов мы делаем соответствующие корректировка и снимаем эти дома с начислений", — говорится в сюжете.
Однако, если вдруг коммуникации вашего дома повреждены, но счет за услуги вы все же получили, обращайтесь напрямую к поставщикам услуг, они должны произвести перерасчет.
Либо в электронном виде через форму обратной связи, либо через средства электронной связи, письмом на адрес предприятия, либо обратиться в любой центр обслуживания. В настоящее время работают все поставщики услуг, и для разных городов и предприятий – схема одинаковая.
Напомним, расчеты за потребленную электроэнергию упали на 60%, украинцев призывают платить.
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