Если война будет продолжаться зимой: Зеленский рассказал, что будет с поддержкой Украины

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае продолжения войны зимой, Киев рассчитывает на дополнительный пакет поддержки от Соединенных Штатов.

Об этом он сказал во время пресс-конференции со спецпосланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, передает корреспондент ТСН.

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Зеленский отметил, что Украина надеется договориться о надежной поддержке как с Соединенными Штатами, так и европейскими партнерами. По его словам, украинская команда положительно оценивает дальнейшие возможности сотрудничества.

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"Если война будет продолжаться зимой, мы рассчитываем на пакет зимней поддержки от США", - заявил Зеленский.

Отдельно президент подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны и энергетики.

«Мы очень рассчитываем на вашу поддержку — и по ПВО, и по энергетической поддержке», – сказал Зеленский.

Ранее российский диктатор Владимир Путин выступил с новыми угрозами и подтвердил приказ наносить удары по украинской энергетике. Глава кремлевского режима откровенно заявил о новых преступлениях против гражданской инфраструктуры Украины.

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Напомним, в Киеве городские власти уже формируют списки маломобильных жителей на случай длительного отсутствия отопления из-за российских обстрелов. По словам чиновников, это поможет городским службам оперативно оказать помощь и альтернативное жилье людям в случае возникновения критической ситуации.

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