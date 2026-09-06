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Дата публикации
Категория
Война
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Если война будет продолжаться зимой: Зеленский рассказал, что будет с поддержкой Украины

Украина рассчитывает на отдельный зимний пакет поддержки от США, если боевые действия продлятся в холодный сезон.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае продолжения войны зимой, Киев рассчитывает на дополнительный пакет поддержки от Соединенных Штатов.

Об этом он сказал во время пресс-конференции со спецпосланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, передает корреспондент ТСН.

Зеленский отметил, что Украина надеется договориться о надежной поддержке как с Соединенными Штатами, так и европейскими партнерами. По его словам, украинская команда положительно оценивает дальнейшие возможности сотрудничества.

"Если война будет продолжаться зимой, мы рассчитываем на пакет зимней поддержки от США", - заявил Зеленский.

Отдельно президент подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны и энергетики.

«Мы очень рассчитываем на вашу поддержку — и по ПВО, и по энергетической поддержке», – сказал Зеленский.

Ранее российский диктатор Владимир Путин выступил с новыми угрозами и подтвердил приказ наносить удары по украинской энергетике. Глава кремлевского режима откровенно заявил о новых преступлениях против гражданской инфраструктуры Украины.

Напомним, в Киеве городские власти уже формируют списки маломобильных жителей на случай длительного отсутствия отопления из-за российских обстрелов. По словам чиновников, это поможет городским службам оперативно оказать помощь и альтернативное жилье людям в случае возникновения критической ситуации.

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