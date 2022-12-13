Если ВСУ не отстоят Бахмут, война затянется: Жданов объяснил важность обороны города

Оборона Бахмута важна для Украины, чтобы не дать России сделать из захвата города "взятие Берлина", а также — чтобы дать оккупантам выпустить всю пару и добивать их на всех других участках фронта.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в своем видеоблоге, отвечая на вопрос о важности отстаивания Бахмута.

"Он имеет значение как населенный пункт Украины, это наша территория, это очередной город, который мы защищаем. Дело в том, если, не дай Бог, Россия захватывает Бахмут, они из этого захвата сделают "взятие Берлина". Они раструбят об этом событии, будто бы они взяли Берлин в 45-м. И это поднимет военные настроения в обществе. Это спровоцирует волну: какой-то процент побежит в военкоматы. "Наша армия самая сильная. Мы можем всех биать. Надо всех бить". Путин утрет нос всем западным странам, скажет: "Видите, у меня же все идет по плану. Успех достигнут. Если вы не сядете со мной за стол переговоров, завтра будет другой город". А потом будет третий, а потом будет Киев. Нельзя допустить", – объяснил Жданов.

"Бахмут стал камнем преткновения, сам город. Там мог быть любой город. Но россияне начали штурмовать Бахмут и сами втянулись, они не могут сами уже даже перебросить свои войска на другое направление. Потому что, если они ослабят здесь напор, мы пойдем в контрнаступление", – добавил военный эксперт.

Он отметил, что в районе Бахмута нужно дать войскам захватчиков выпустить пару, после чего добить их на остальных участках фронта.

"Здесь цена вопроса – цена окончания перелома в этой войне. Если мы не отстаиваем Бахмут, значит перелом в войне не наступил. И выходят что? Война затягивается. У Путина появляются основания требовать переговоров с Западом, потому что у него операция идет по плану и он побеждает. В России начинается "победобесие" настоящее с кучей там идиотов-патриотов, которые побегут в военкомат: "Дайте мне ружбайку, я поеду укропов или хохлов убивать". Вот, что такое Бахмут. Поэтому цена вопроса может быть адекватной. Да, это потери с нашей стороны. Но где-то надо остановиться, понимаете? Надо окончательно остановиться, дать российской армии выпустить весь пар и тогда уже добивать ее на всех других участках. Именно так организуется военная кампания", – рассказал Жданов.

Он также отметил, что российская армия уже спускается с пика своих возможностей в войне.

"Россия уже сейчас перешла пик своих боевых возможностей. Они уже не на плато, они уже на склоне, у края. И дальше пойдет только спад этого плато. Но надо их доломать. То, что это пришлось на Бахмут и Авдеевку – так сложились обстоятельства", – сказал военный эксперт.

Напомним, именно в районе Бахмута сейчас самая сложная на фронте ситуация. Оккупанты атакуют там позиции ВСУ, пытаясь совершить прорыв, свидетельствуют данные карты боевых действий от британского Минобороны.

Ранее Жданов сослался на данные разведки, рассказав, что с фронта в районе Бахмута убегают целые группы мобилизованных россиян. Туда уже погнали генералов, чтобы они агитировали оккупантов идти вперед. Эксперт подчеркнул, что с военной точки зрения это – самоубийство.

Жданов также считает, что ВСУ отстоят Бахмут.

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