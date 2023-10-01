Если ВСУ не выйдут к Азовому морю, война будет долгой – израильский эксперт

Если ВСУ во время контрнаступления не смогут выйти к Азовому морю и разорвать сухопутный коридор РФ в Крым, Украину может ожидать долгая война истощения.

Такое мнение высказал израильский военный эксперт Давид Гендельман, передает "Эспрессо".

"Сам наступление, стратегическая летняя кампания украинской армии преследовала цель не просто выход на берег Азовского моря и вскрытие суходольного коридора. Стратегическая цель этого выхода была именно сломить тенденцию превращения войны в истощение в стиле ирано-иракской.

Потому что в случае разреза суходольного коридора это меняло все стратегическое положение на фронте. Этим южное направление отличается от остальных, потому что весь фронт имеет форму подковы и единственное место, где эту подкову можно разломить на две части – это юг. Если это не получается — война продолжается, как до сих пор...", — говорит эксперт.

По его мнению, война на истощение больше не выгодна Украине, чем России.

"Потому что миллионы беженцев продолжаются ракетные удары по территории страны, по инфраструктуре, промышленности. И вообще не понятны перспективы, как проводить государственное строительство в таких условиях", — отмечает Гендельман.

С другой стороны, говорит эксперт, россияне тоже не планировали длительную войну. Однако оккупанты ведут боевые действия не на своей территории и положение России на фронте не столь плохое: "нет разрушения фронта, нет разрушения армии РФ, российской государственности, враг не у ворот Москвы – более или менее воевать можно, отсюда все эти планы игры вдолгую".

Угроза затяжной войны: что известно

Напомним, британская газета Financial Times писала, что Путин готовится к еще большей и продолжительной войне в Украине.

Издание The Economist посоветовало Украине готовиться к войне на истощение, ведь Путину не нужны переговоры.

Американский военный аналитик Майкл Кофман из Фонда Карнеги заявил, что страны Запада пришли к выводу, что война РФ против Украины будет долгой и ее не получится завершить благодаря одному контрнаступлению.

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