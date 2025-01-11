Если ВСУ отступят с Курщины, то РФ начнет масштабное наступление на Украину – WP

ВСУ и армия РФ пытаются существенно улучшить свои позиции в Курской области до 20 января.

Если украинские войска отступят с Курщины, то 60 тысяч военных, которые там развернула Россия, будут следовать за ВСУ в Украину и займут больше территории.

Об этом пишет The Washington Post.

"За девять дней до инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа Россия и Украина ведут напряженную борьбу за контроль над частью Курской области России, которая, как ожидается, станет ключевым пунктом переговоров в мирных переговорах, которые Трамп обещал провести", – говорится в сообщении.

"Существует четкий стимул для Украины пытаться удержать Курск как можно дольше, поэтому имеет смысл проводить небольшие операции по улучшению своих позиций, чтобы они могли удерживать его дольше и пытаться продемонстрировать, что они все еще имеют наступательные возможности в этой войне", - сказал военный аналитик из Центра военно-морского анализа, базирующегося в Вирджинии Майкл Кофман.

Напомним, украинские военные 5 января начали новый штурм Курской области России.

По сообщениям, Вооруженные силы Украины, в частности, атаковали на Курщине села Бердинь и Большое Солдатское, расположенные со стороны города Суджа, который с августа контролируют ВСУ. Информацию о пришествии армии Украины подтвердили и в Министерстве обороны РФ.

Сначала о новом наступлении украинских войск на Курщине сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

"На Курщине большие переживания у россиян, потому что они были атакованы на нескольких направлениях и это стало неожиданностью для них. Силы обороны работают", – говорилось в его сообщении.

Впоследствии глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о "хороших новостях из Курской области и что Россия получает по заслугам".

По сообщениям российских военных каналов в Telegram, которые следят за событиями на фронте, украинская атака осуществляется с привлечением бронетехники, машин для разминирования и радиоэлектронной борьбы, которые, по их словам, успешно противодействуют российским дронам.

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