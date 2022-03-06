"Если вы не будете выходить на улицы, вы умрете рабами без еды": Дмитрий Гордон обратился к россиянам

Украинский журналист призвал россиян выйти на улицы, чтобы остановить войну.
Дмитрий Гордон записал видеообращение к россиянам. Он призвал их выходить сегодня, 6 марта, на улицы и протестовать против войны.
Журналист отметил, что их "много лет систематически и цинично обманывают".
"Я обращаюсь ко всем нормальным россиянам, к миллионам людей, которые, я уверен, меня сейчас услышат. Сегодня ранее утро, 6 марта. 10 дней с 24 февраля в Украине идет война. 24 февраля в 4:50 утра путинские войска начали обстреливать мою страну. Была объявлена война на уничтожение Украины. Военный преступник Путин хотел взять Украину за 3 дня.
Ему донесли его товарищи и подчиненные, что Украина деморализованная, Украина ждет российскую армию, украинцы с хлебом-солью будут встречать танки и бронетранспортеры "освободителей". То ли они оказались идиотами, то ли сам Путин.
Во всяком случаи война идет уже 10 дней. Украина не сдана, Украина мужественно героически сопротивляется. Сопротивляется не только выдающаяся украинская армия, сопротивляется весь народ. Во всех городах мужчины в руки взяли оружие, они стреляют из окон, из подвалов, они делают все, чтобы разбить вражескую армию, которая, как саранча с разных сторон пытается захватить Украину.
Результаты для России крайне плохие. На сегодняшний день более 10 тысяч российских солдат лежат разбросанные в полях, сожженные, уничтоженные. Их даже не подбирают, они в таком виде гниют и об этом Путин вам не говорить. Более 10 тысяч россиян уже погибли в Украине. Тысячи россиян взяты в плен, каждый пленный записывает обращение, каждый пленный звонит маме или жене и украинцы все это снимают. Тысячи видеодокументов уже есть. Их можно увидеть в Ютубе и других соцсетях.
Это россияне, которых бросили на убой, как пушечное мясо "покорять" Украину, которая ничего плохого России не сделала. Подбитых и уничтоженных огромное количество боевых самолетов, в том числе СУ, бронетранспортеров, танков, бензовозов, прочей техники.
Если посмотреть сегодня сверху на территорию Украины со спутника, можно увидеть тысячи бронетехники, валяющих на украинских дорогах и украинских полях. Это страшное зрелище. Россия платит за свою наглость, за свое хамство, за свою неприкрытую агрессию.
В 21 веке ваша страна пришла на территорию моей страны сеять смерть. Российские грады, российские самолеты бьют по мирным городам, по жилым кварталам, уничтожая все живое. У нас огромное количество погибших детей, погибший матерей, разбомбленных школ, больниц, роддомов", - сказал Гордон.
Он подчеркнул, что их много лет обманывают, зомбируют и рассказывают, что Украина – это нацистская страна, но на самом деле это не правда.
"У вас остался последний шанс сбросить Путина, иначе вернутся к цивилизации для России невозможно. Сценарий вам прописан один – погибнуть, распасться и перестать существовать, как единое государственное объединение. Если вы не будете выходить на улицы своих городов, не будете протестовать против Путина, который обрек вас на моральные и физические муки и унижения, вы умрете рабами без еды, без цивилизации, без ничего. Сегодня в 14:00 выходите на площади Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Хабаровска, крупнейших городов и говорите Путину: "Пошел вон, старый ублюдок, фашист, ввергнувший Россию в пучину этого ужаса! Борясь за Украину, вы боритесь за себя, потому что Украина не погибнет, Украина уже победила. Дамоклов меч навис над вашей родиной, над Российской Федерацией. Спасайте себя!" – подытожил Гордон.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО - 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники - 374,
- легкие скоростные катера - 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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