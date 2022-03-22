Если вы обнаружили подозрительный предмет, похожий на взрывоопасный: правила безопасности

Взрывоопасные предметы представляют смертельную угрозу.
Наиболее распространены из них: разные виды противопехотных мин, минометные и противотанковые мины, артиллерийские и танковые снаряды, разные виды ручных гранат и т.д., передает Минздрав.
Все они содержат взрывчатые вещества и могут работать от трения, удара или других механических действий.
Где можно попасть на опасную находку? Везде
- В городах враг обычно минует предметы, которые могут представлять хоть какую-то ценность: мобильные телефоны, оружие или его детали, аптечки, детские игрушки и т.д.
- В городах и селах кафиры используют так называемые «растяжки», которые сразу незаметны для человека. Их могут применять у входной двери в дом и т.д. Растяжки также ставят возле мест ведения боевых действий и нахождения военных позиций.
- ГСЧС фиксирует также случаи минирования тел погибших.
Минздрав подготовил информацию об алгоритме действий человека в случае обнаружения подозрительного предмета, похожего на взрывоопасный.
Без необходимости не пытайтесь проникнуть в заброшенную вражескую технику и не прикасайтесь к оставленным оккупантом вещам! Берегите себя и свою жизнь.
Напомним, советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщал, что Россия планирует осуществить еще один этап наступления на Украину и пытается собрать для этого живую силу со всей своей территории.