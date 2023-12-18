Если я буду рассказывать о своих планах, это будет шоу: Залужный – о контрнаступлении

Немецкое издание Welt написало, что Залужный якобы планирует новое контрнаступление на 2024 год, и с этой целью Украина уже собирает ресурсы.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не может комментировать военные планы, в частности якобы запланированное новое контрнаступление на 2024 год.

Об этом он заявил во время разговора с журналистами, передает "РБК-Украина".

Отметим, на днях немецкое издание Welt написало, что Залужный планирует якобы новое контрнаступление на 2024 год, и с этой целью Украина уже собирает ресурсы.

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"Это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которой — человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае", — ответил Залужный.

Что написал Welt

Издание обращает внимание, что до сих пор много бронированной техники, которую Украине обещали союзники, не использовано, а часть вообще еще не доехала. К примеру, Германия и партнеры обещали 200 танков Leopard 1, из них получено лишь 30 единиц.

В то же время, запрос в США на вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, танки Abrams, ракетные комплексы большой дальности, БПЛА и боеприпасы говорит о крупных планах Украины, отмечают журналисты Welt. Немецкий эксперт по безопасности и политический советник Нико Ланге считает, что украинские войска планируют перейти к мобильной войне, которая так и не реализовалась во время летнего контрнаступления.

Издание также пишет, что Залужный согласился на летнее контрнаступление якобы по политическим соображениям. Поскольку не видел реальных шансов на успех без авиационной поддержки. В результате украинские войска шли на штурмы малыми пехотными группами, а не с использованием бронетехники. Welt отмечает, что это был разумный шаг, позволивший сохранить личный состав и выиграть время на получение систем вооружения от Запада.

"Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году", — приводит мнение эксперта Нико Ланге.

В то же время, по мнению Welt, одним из направлений может стать плацдарм в Херсонской области.

ТСН.ua проанализировал западные СМИ, почему украинское контрнаступление пошло не по плану и есть ли в этом виновные среди военного руководства.

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