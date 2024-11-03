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Если за два месяца не мобилизуется 160 тысяч человек, придется подписывать капитуляцию.

Если за два месяца не мобилизуется 160 тысяч человек, придется подписывать капитуляцию.

Ветеран ВСУ, адвокат Маси Найем/Скриншот с видео

По словам адвоката, люди, которые с начала войны на фронте очень устали, и их нужно заменить

Ветеран российско-украинской войны резко высказался о задержках в процессе мобилизации

Об этом Маси Найем рассказал во время интервью на LB live.

По словам Маси с начала войны в армии служат люди, которые в начале полномасштабного вторжения стали на защиту страны.

"Люди по три года в армии и это очень много. Я понимаю людей, которые уже выгорели и до сих пор служат. Им очень сложно", – отметил ветеран войны.

Также Маси рассказал, что ныне государство, борясь с уклоняющимися, приравняло к ним всех, даже тех, кто хотел мобилизоваться. По его мнению, у взрослой части общества возникло бы большее желание служить.

«Я очень эмоциональный человек, я бы сказал обществу: если вы, 160 тысяч человек, не придете мобилизоваться в течение следующих двух месяцев, мы подписываем капитуляцию. Потому что это честный ответ – вы же не хотите воевать, но кто-то это должен делать», – заметил Маси Найем.

Ветеран войны призвал людей подумать о потерях, когда фронт упадет.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщало, что народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что в условиях нынешней ситуации на фронте нужно провести мобилизацию 500 тысяч граждан.

В частности, в Украине необходимы изменения в мобилизации, потому что система комплектования сейчас неэффективна, об этом рассказал офицер бригады "Рубеж" Максим Таран.

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