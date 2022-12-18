Если Запад остановит поддержку Украины – политолог объяснил, как убедить союзников усиливать помощь

Западные страны продолжают предоставлять Киеву большие объемы как военной, так и финансовой помощи.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев считает, что может наступить момент, когда западные партнеры скажут Украине, что больше не могут оказывать ей финансовую и военную поддержку в борьбе против российской агрессии, мол, ресурсы уже исчерпаны.

Об этом он рассказал "24 каналу".

"Вы уже получили больше, чем Ирак и Афганистан. Давайте дальше сами". Поклонники Дональда Трампа и социалисты в США уже поднимают подобную тему. Мол, Украина получает слишком много", – привел пример эксперт.

По его мнению, руководству Украины нужно уже сейчас готовиться к тому, чтобы отвечать на подобные тезисы.

Александр Краев привел три таких тезиса, которые должны убедить партнеров и в дальнейшем помогать Украине.

Выгодная позиция для Китая

Следует убеждать союзников в том, что остановка поддержки Украине станет помощью Китаю.

"Оставляя Украину без денег и какой-либо другой поддержки, Запад сделает так, чтобы Китай стал полноправным гегемоном в мире. По сути, поражение Украины – это не просто победа России, это победа Китая. А именно это для всего Запада звучит больше как угроза. Китай пугает западные страны гораздо больше, чем расходование многих миллиардов долларов на Украину", — пояснил он.

Репутация и пиар политиков

"В Украину вложено слишком много, и для многих политиков успех Украины очень прямо коррелируется с их собственным успехом. Фактически провал Украины в любом формате – это провал этих политиков", – говорит эксперт.

"Если Россия сейчас не остановится, то это точно не конец"

По его мнению, третий – и один из важнейших аргументов, который должна подчеркивать Украина: если сейчас Россия не остановится, это точно будет не конец.

"Какие гарантии того, что сейчас при новейших технологиях и ядерном оружии Россия после условного примирения остановится на Украине и не начнет агрессию еще где-нибудь?", — подчеркнул Краев.

Краев также считает, что недавнее заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о том, что Россия готовит новое наступление, было направлено на то, чтобы западные партнеры увеличили объемы военной помощи.

"Это был очень правильный намек и очень правильно проделана информационная операция со стороны главнокомандующего ВСУ", — отметил политолог.

Эксперт также рассказал, что существует вероятность того, что кто-то из европейских политиков может предложить Киеву пойти на частичные уступки России, например, уступить определенные территории. Однако, по мнению политолога, и на это Киев должен иметь ответ.

"Россияне еще во времена первых берлинских кризисов 60-х годов, Карибского кризиса и во всех последующих конфликтах использовали тактику "салями". Речь идет о постепенной агрессии, когда Россия каждый раз отжимала маленький кусочек, который Запад был готов отдать. Если Запад сейчас сдастся в одном маленьком вопросе, где гарантия, что Россия не попросит так же "мало" в следующий раз? Сдавая одну небольшую часть, мы рискуем потом сдать что-то большее", — резюмировал эксперт.

Военная помощь Украине

Великобритания объявила о новом пакете военной помощи для Украины в размере 50 млн. фунтов стерлингов.

Впервые военную помощь Украине предоставит Марокко. Марокко, по рекомендации США, приняла решение о предоставлении Украине запчастей в танки Т-72.

Правительство Германии приняло перечень военной помощи Украине. В него вошли 18 самоходных артиллерийских установок RCH 155, 80 пикапов и 90 средств противодействия дронов.

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