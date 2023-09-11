Если Запад снизит помощь, в Европе состоится проблема с украинскими беженцами — Зеленский

Украинцы за границей "вели себя хорошо" и "очень благодарны" тем людям, которые их приютили.

Если Запад уменьшит помощь Украине, это не только приведет к продолжению войны, но и создаст "риски для Запада на его собственном подворье" в контексте украинских беженцев.

Об этом в интервью The Economist сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, украинцы за границей "вели себя хорошо" и "очень благодарны" тем людям, которые их приютили. "Этой щедрости" наши граждане не забудут. Однако "предугадать невозможно", как отреагируют миллионы украинских беженцев в европейских странах на то, что их страну покинут.

Владимир Зеленский убежден в том, что это не было бы "хорошей историей" для Европы, если бы она "загнала этих людей в угол".

Напомним, что Украина разочарована декларацией саммита G20, в которой РФ не названа агрессоркой.

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