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Если зима будет теплой, то на фронте начнутся большие артиллерийские дуэли – эксперт

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Если зима будет теплой, то на фронте начнутся большие артиллерийские дуэли – эксперт

фото иллюстративный / Фото: Укроборонпром

Что будет происходить на фронте зимой, будет зависеть от погоды, считает эксперт.

Если зима будет относительно теплой, а почва относительно влажной, то бои на фронте перейдут в большие артиллерийские дуэли.

Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

"Если грунт замерзнет, будут тяжелые морозы -20°С и ниже, техника сможет двигаться, воевать. Будет труднее, но это возможно. Нам нужна такая относительно теплая зима, чтобы почва завязла и техника не могла двигаться, но это также касается и нас. Вот если так будет, то на мой взгляд, зиму мы должны пройти в том, что называется большие артиллерийские дуэли", — сказал он.

По словам эксперта, в качестве артиллерийского вооружения украинские войска начинают опережать российские.

"Однако напомню, по запасам артиллерийских стволов, это едва ли не первое государство в мире. Около 4 тысяч рабочих стволов у них (в РФ – Ред.) есть. Скажем, у Соединенных Штатов Америки всего тысяча", — сказал Черник.

Зимние артиллерийские дуэли, укрепление неба и контрнаступление ВСУ: Петр Черник

Зимние артиллерийские дуэли, укрепление неба и контрнаступление ВСУ: Петр Черник

Напомним, ранее эксперт рассказал о нескольких вероятностных сценариях войны зимой, каждый из которых зависит от погоды в частности.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
587
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