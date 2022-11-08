Есть 3 или 4 критические точки по освобождению Херсона: генерал из США предположил, как дальше будут развиваться события

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес сообщил, что российские военные готовят новую линию обороны на левом берегу Днепра, где у них лучшие позиции.

Такое мнение американский генерал в отставке выразил в интервью 24 каналу.

Он считает, что операция по освобождению Херсона от оккупантов имеет три или четыре критических точки, после которых ВСУ смогут деоккупировать Крым. Годжес предполагает, что после освобождения Херсона украинская армия сможет подтянуть туда системы HIMARS, благодаря которым будет уничтожать логистику и оборонные сооружения ближе к полуострову.

"Уничтожение мостов делает поставки российских войск очень усложненными, а также делает невозможным вывоз тяжелого вооружения", — сказал он.

По его мнению, российское командование готовит использовать мобилизованных как "пушечное мясо".

"Они забрали гражданских, чтобы расчистить себе путь. Похоже, что россиян заменяют своих десантников на мобилизованных, чтобы использовать их как "пушечное мясо", — отметил Ходжес.

Деоккупация Херсона

Руководитель ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что операция по увольнению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября. По его словам, в Херсоне сейчас находятся "наиболее подготовленные и боеспособные российские подразделения".

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань отметил, что часть жителей Херсона остается в городе, несмотря на давление со стороны российских кафиров. По его словам, горожане запасаются продовольствием, водой и ждут освобождения города. Впрочем, есть те жители, которые "эвакуировались", которые поверили оккупантам.

Добавим, что украинские военные шаг за шагом увольняют Херсонщину. По состоянию на 24 октября известно, что деоккупировано уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области.

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