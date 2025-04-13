Есть большая угроза массированных атак: в ОВА призвали украинцев быть особенно внимательными

Обстрел 13 апреля / © tsn.ua

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Особенно сегодня, в Вербное воскресенье, существует большая угроза очередного массированного обстрела. Враг коварен и сознательно целится по мирным людям.

Об этом заявил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Будьте особенно внимательны и осторожны в праздничные дни. Если нет необходимости, оставайтесь дома», — написал Прокудин.

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По его информации, в небе зафиксирована активность российских FPV-дронов большой дальности.

«Избегайте места скопления людей и будьте бдительны во всех районах», — призвал он.

Прокудин также напомнил сегодняшний ракетный удар по центру Сум, что является страшным доказательством того, что армия РФ совершает сознательное убийство мирных украинцев.

«В Вербное воскресенье Россия ударила по центру города. Десятки погибших и раненых. Это сознательное убийство мирных украинцев. Искренне сочувствую семьям погибших», - сообщил он.

Напомним, 13 апреля Россия ударила по Сумам. По состоянию на 15:15. известно о 32 погибших.

По официальной информации, враг целенаправленно атаковал гражданскую инфраструктуру.

Ранее в Сумской ОВА показали жуткое видео после атаки по Сумам.

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