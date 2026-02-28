Есть большая угроза важному городу: военный предупредил об опасности на фронте

Ситуация на фронте сложная / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Линия фронта приблизилась к городу Краматорск в Донецкой области примерно на пять километров. Такое продвижение создает для населенного пункта неутешительную перспективу.

Об этом рассказал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным «Алексом».

Российские войска могут применять все большее вооружение для ударов по жилым кварталам.

По словам офицера, армия РФ продолжает наступать из района города Часов Яр.

«Артиллерийская канонада становится все ближе и ближе, а дроны в восточной части Краматорска уже стали обыденностью», — отметил он.

Военный добавил, что если россияне и дальше будут продвигаться, то «город ожидает жаркое лето». По информации аналитиков украинского OSINT-сообщества DeepState, россиянам осталось дойти до города около 14,5 км.

Ранее аналитики сообщили, что войска страны-агрессора РФ, вероятно, приступили к артиллерийской и дроновой подготовке поля боя к наступлению весной-летом 2026 года на города так называемого пояса крепостей Донецкой области. Указанная операция может быть многолетней и стоит Кремлю больших потерь и ресурсов.

Также стало известно, что на Славянском и Краматорском направлениях сосредоточено около 80 тысяч российских военных.