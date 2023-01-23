Есть большие десантные корабли: военные сообщили, сколько кораблей РФ вывело в Черное море 23 января

Оккупанты могут ударить с Черного моря в любой момент.

Российские оккупанты 23 января продолжают маневры корабельной группировки в Черном и Азовском морях.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

В Черном море российские войска держат 11 кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр". Российские корабли снаряжены 24 крылатыми ракетами "Калибр".

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Также среди них есть большие десантные корабли.

В Азовском море контроль надводной ситуации обеспечивает 1 вражеский корабль.

"Штормовая погода продолжается и это будет способствовать повышению минной угрозы в прибрежных водах и территориях. Не подвергайте себя опасности! Воздержитесь от посещения побережья и купаний в запрещенных местах", — добавил спикер ОК "Юг".

В свою очередь, руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк предупредила, что эти 24 ракеты оккупационные войска могут использовать в любой момент. По ее словам, враг может ударить ими не только по стратегическим объектам, но и жилым домам.

"Корабельную группировку все равно держит. Два-три десантных корабля, как намек на то, что от десантной операции с моря враг не отказался. И сейчас мы фиксируем присутствие трех надводных ракетоносителей, где общий ракетный залп "Калибрамы" может составлять до 24 ракет", – сообщила она в эфире телемарафона.

К слову, 22 января в Черном море российские войска держали 11 кораблей, среди которых было 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп — 32 ракеты.

Напомним, руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны "Юг" Наталья Гуменюк предупреждала, что российская армия активизировала использование разведывательных беспилотников. Такие действия оккупантов могут свидетельствовать о подготовке к новым ракетным ударам.

Между тем представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий предупредил, что весна и начало лета 2023 будут решающими в полномасштабной войне. Главное поле боя будет на Донбассе, гвоорит он.

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