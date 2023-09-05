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Есть целые подразделения бывших граждан РФ, которые с оружием в руках защищают Украину – представитель ГУР

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Есть целые подразделения бывших граждан РФ, которые с оружием в руках защищают Украину – представитель ГУР

Представитель ГУР Андрей Юсов/Скриншот по видео

По словам представителя ГУР, этим гражданам нужно отдать должное.

В России все больше людей выбирает путь противодействия режиму Путина. Уже есть целые подразделения бывших граждан РФ, взявших в руки оружие и ушедших воевать за Украину.

Об этом в эфире единственного телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Это же не секрет и не сегодняшняя новость: есть целые подразделения бывших граждан Российской Федерации, или действующих граждан... избравших для себя с оружием в руках бороться против Путина и против российской агрессии, и защищать Украину. И эти люди гибнут, эти люди отдают свои жизни. И, безусловно, им надо отдавать должное", — подчеркнул Юсов.

Напомним, что российский пилот Максим Кузьминов, проведший спецоперацию и перегнавший вертолет Ми-8 из России в Украину, рассматривает возможность присоединиться к ВСУ.

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