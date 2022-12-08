Есть четкое условие, означающее окончание войны: у Зеленского его озвучили

Украина не собирается идти ни на какие компромиссы с Россией по заморозке боевых действий.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что только полное поражение России будет означать окончание войны в Украине. Впрочем, по его словам, о сроках ее завершения пока говорить рано.

Об этом 24 канала в эксклюзивном интервью рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Я хочу, чтобы все поняли. Фактически война закончится только тогда, когда Россия проиграет на территории Украины в полном объеме. 90% украинского общества имеют консенсус. Война может закончиться в тот момент, когда Россия окончательно покинет территорию Украины в полном объеме", – подчеркнул Подоляк.

Россия готовится к предстоящему поражению

По данным украинской разведки, в России готовятся к предстоящему поражению своих войск из-за больших потерь и других проблем. Впрочем, представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов уверяет, что у РФ есть признаки того, что готовятся новые, более мощные волны мобилизации, формы, методы, системы учета.

Накануне руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что поражение России в войне против Украины – уже решенный вопрос. И сегодня кремлевские пропагандисты готовят общество страны к этому поражению, критикуя генералитет.

Как заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, "Путин потерпел поражение в целом". Однако предстоит еще много боевых действий.

Война – тема номер один: как США помогают Украине - Добрянский

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