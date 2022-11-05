Есть четыре главные составляющие украинской делегации для "переговоров" с РФ: Подоляк назвал, какие именно

По словам Михаила Подоляка, главные составляющие для переговоров с Россией – это Abrams, Leopard, Marder и HIMARS.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал четыре главных составляющих украинской делегации для "переговоров" с Российской Федерацией.

Об этом Подоляк сообщил в микроблоге Twitter.

"Единственная возможная делегация для "переговоров" с Россией должна состоять из Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Место встречи – самая восточная точка международно признанных границ Украины", — подчеркнул Подоляк.

Отметим, Украина еще не получала от США танки Abrams, а от Германии — танки Leopard и боевые машины пехоты Marder.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин ищет пути к эскалации, чтобы подталкивать и запугивать Запад, чтобы он согласился на переговоры с ним.

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