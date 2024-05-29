Есть даже тир: на Запорожской АЭС "кадыровцы" обустроили себе базу

На оккупированной Запорожской АЭС находятся чеченские подразделения Росгвардии "Ахмат", обустроившие себе там базу.

Об этом сообщил украинский Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, в оккупированном Энергодаре на Запорожской АЭС находятся чеченские подразделения Росгвардии "Ахмат" (ОМОН и СОБР), которые обустроили себе там базу. "Кадыровцы" даже устроили в одном из помещений тир.

Также читайте Оккупанты могут запустить ЗАЭС – Галущенко предупредил об угрозе ядерного инцидента

Оккупанты объясняют присутствие этих бойцов и их техники на станции якобы охраной объекта. Однако на самом деле техника и чеченские подразделения вовлечены в патрулирование в Энергодаре и репрессии против украинцев.

"Центр национального сопротивления отмечает, что игра в прятки не спасет чеченских боевиков, ведь пути их патрулирования известны и никому не избежать наказания. Сообщить о враге можно по ссылке", — отметили в ЦНС.

Напомним, в начале мая в МАГАТЭ сообщили, что около 6 энергоблока и учебного центра ЗАЭС оккупанты развернули тренировочную базу для операторов беспилотников.

Читайте также: