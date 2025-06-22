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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Есть доказательства, что Россия готовит новые военные операции в Европе — Зеленский

Украина зафиксировала подготовку новых военных операций в Европе. По словам Зеленского, доказательства этого уже есть, а партнеры из ЕС и Британии будут проинформированы.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что у украинской разведки есть доказательства подготовки Россией новых военных операций на территории Европы.

Такие данные предоставлены руководителем ГУР Кириллом Будановым.

"Фиксируем дальнейший интеллектуальный регресс российского руководства и доказательства, что они готовят новые военные операции на территории Европы", - отметил глава государства.

В то же время Зеленский обратил внимание на существенный ущерб, который терпит российская экономика под давлением санкций, и подчеркнул, что это подтверждает правильность стратегии — заставить РФ завершить войну из-за усиления международного давления.

"Будем информировать партнеров о фактах, которые получила наша разведка", - добавил президент.

Ранее мы писали, что Россия ведет кампанию диверсий и саботажа на территории Европы, привлекая к выполнению задач случайных лиц, вербующих онлайн.

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