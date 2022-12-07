Есть два сценария: Жданов описал, что будет после выхода украинских сил на границы 1991 года

Жданов уверен, что Путин не продолжит наступать на Украину после разгрома РФ, но не исключает такого сценария, как в Израиле.

После того, как украинские силы выйдут на границы 1991 года, есть два сценария: либо полный разгром российской "военной машины", что Путин не сможет больше атаковать Украину, либо завершение горячей фазы войны.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов на своем ютуб-канале.

"Я не думаю, что Путин продолжит попытки наступать на Украину, потому что если мы выйдем на границы 1991 года, это будет означать полный военный разгром российской "военной машины". Как я уже говорил неоднократно, одна из задач этой войны — это измотать весь военный потенциал, который сегодня может выставить Российская Федерация. Второе, выход в 1991 году может означать окончание горячей фазы войны. Далее может быть такой вариант, как в Израиле. Но это при условии, если Путин и его банда будут оставаться в Кремле и управлять РФ", – считает эксперт.

Когда ВСУ будут в Донецке, Луганске и Севастополе

По прогнозам СНБО, весной 2023 года Вооруженные силы Украины зайдут в оккупированный Луганск, Донецк и Севастополь и освободят территории. Секретарь СНБО Данилов считает, что зима станет ключевым этапом в войне Украины за свою независимость.

Кроме того, мы ранее информировали, что полковник ВСУ назвал территории, которые Украина может вернуть уже к Новому году.

В разведке прогнозируют, что война в Украине не продлится годами. Кирилл Буданов в октябре предположил, что война должна завершиться к лету 2023 года.

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