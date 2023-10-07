"Есть два важных момента": эксперт спрогнозировал, что может стать точкой надлома на Восточном направлении

На Восточном направлении ситуация остается "горячей". В частности, там есть два важных момента, которые мы должны понимать.

Такое мнение высказал военный аналитик Петр Черник в эфире телемарафона.

"Во-первых, Бахмут движется к оперативному окружению, это очень серьезно и если оно сложится, а потенциал для этого есть, то это будет очень серьезный шаг Украины в деоккупации наших оккупированных земель... Почему Бахмут важен политически для россиян. Потому что Путин сказал, что они его взяли, он даже наградил там каких-нибудь их недогероев", — рассказывает Черник.

По его прогнозу, если такое оперативное окружение складывается и та группировка будет уничтожена, а еще лучше, чтобы несколько тысяч россиян сдались в плен, то это может быть первая серьезная точка надлома для каскодного обвала их мотивации.

"И второй момент — это Лимано-Купьянская дуга. Понимаем, почему они там давят, потому как раз считают, что мы будем снимать силы и средства с Бахмута. Вот пока в таких дихотомиях все находится в состоянии стратегической рутины. Новости со дня в день будут повторяться, пока не произойдет само окружение как факт", — резюмирует эксперт.

Какая ситуация на фронте: где продолжаются бои

Вооруженные силы Украины продолжают ведение боев на востоке и юге Украины, наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, а также закрепляются на достигнутых рубежах.

Также украинские военные продолжают наступательные действия в Донецкой и Запорожье – есть продвижение на южном фланге Бахмутского направления и районе в Вербового в Запорожье.

В то же время россияне возобновляют наступательные операции в районе Купянска.

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