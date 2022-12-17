Есть две цели, почему путинская армия изо всех сил пытается прорвать оборону в районе Бахмута: в ВСУ назвали их

Российские военные пытаются прорвать оборону украинских защитников в районе Бахмута, чтобы достичь двух целей: оккупанты хотят выйти на оперативное пространство и продолжить наступление на Славянск, Краматорск. Но Силы обороны сдерживают атаки вражеских войск.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск "Восток" Сергей Череватый в эфире совместного телемарафона в субботу, 17 декабря.

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Он добавил, что оккупаны также ведут попытки наступления у Клещиевки и Соледара. Враг направил на это направление большое количество своей техники и живой силы. Он подчеркнул, что украинские защитники не дают врагу осуществить эти цели уже много месяцев подряд.

"И, следовательно, здесь две главные цели достигается Вооруженными силами Украины — враг не может выйти на оперативное пространство, не способен дальше проводить стратегически наступательную операцию и он терпит ежедневные огромные потери", — добавил Череватый.

Какая ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ за 17 декабря, российские захватчики продолжают наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а на Лиманском – пытаются восстановить утраченное положение.

В Луганской области, как сообщил военный эксперт Олег Жданов, там российская армия опрокидывает технику поближе к линии фронта и пытаются удержать фронт на рубеже Сватово-Кременная. Ситуация у врага там не так, чтобы наступать.

А на юге ВСУ предупредили о возможной ловушке кафиров в результате отвода части их войск из Каховки и Новой Каховки на Херсонщине.

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