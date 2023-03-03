Есть две цели: у Зеленского объяснили, для чего Россия развернула мощную информационную кампанию вокруг Бахмута

Россияне, которым не следует физически завладеть городом Бахмут, прибегают к информационным операциям, чтобы дискредитировать украинские Вооруженные силы и вогнать армию и население в панические настроения. Именно такова их цель.

Об этом отметил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала "Мы — Украина".

"Они вообще хотят следовать следующему тактическому плану: снизить интенсивность огня, немного продвинуться вперед, одержать определенную победу, забрать какой-то уничтоженный населенный пункт, а затем снизить интенсивность огня, провести много информационных дискредитационных программ не только в Украине, но и на Западе, а затем пересесть в затяжной переговорный процесс. Это достаточно ясна тактика", — рассказал он.

Впрочем, Подоляк уверен, что российская пропаганда не оказывает влияния на украинское общество.

"Мы понимаем, что нам действительно тяжело, есть определенный дефицит ресурсов, Россия сегодня накопила весь свой остаточный ресурс. Единственное, что у них останется, это бесконечная мобилизация. Но если мы получим больше снарядов, то сможем просто их отодвинуть от передовых позиций, минимизировать наши потери и существенно прореживать их наступательные ряды. Я думаю, что на нас не столько влияет российская пропаганда, сколько мы сами любим друг с другом обсуждать, как надо и не надо воевать. Поэтому с нами с помощью каких-то программ никто не справится, потому что никому не понятно, как мы думаем", - заверил политик.

Напомним, о том, что россияне развернули активную информационную кампанию вокруг Бахмута, целью которой является деморализовать украинское общество и военных по обороне крепости Бахмут, ранее писала заместитель министра обороны Анна Маляр на своей странице в соцсети. Она также обратила внимание, что россияне пытаются дискредитировать украинское военное командование восточного направления, в частности, излагают фейковые документы.

"Враг запускает несколько нарративов, направленных на деморализацию нашего общества и военных. В частности, будто бы Бахмут не имеет стратегического значения и его оборона это якобы политическое решение, — отметила она. Однако, акцентирует Анна Маляр, это не так. Ведь военные неоднократно объясняли значение и задачи обороны Бахмута Решение о ведении боевых действий принимает высшее военное руководство.

Бои за Бахмут: что известно по состоянию на 3 марта

Как говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), по состоянию на утро 3 марта российские военные продолжают наступательные операции в районе Бахмута, однако временно свернули усилия по окружению города с юго-запада, а также с северо-востока.

Добавим, что в этот же день стало известно, что приказ о выходе из Бахмута получил подразделение аэроразведчиков "Птицы Мадяра". Воины держали оборону города 110 суток.

В Бахмут второй раз за неделю прибыл командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, работающий в подразделениях, ведущих оборону Бахмута. До этого он побывал в Бахмуте в конце февраля.

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