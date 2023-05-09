"Есть две причины": Игнат объяснил, почему силы ПВО не могут сразу уничтожать все российские ракеты

Украинские сил ПВО не могут мгновенно перехватывать все российские ракеты и дроны по двум основным причинам.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Во-первых, линия фронта чрезвычайно велика — по состоянию на 9 мая она достигает примерно 2,5 тысячи километров, и имеющихся у Украины ресурсов недостаточно, чтобы покрыть ее всю. Вторая причина, которую назвал полковник — необходимость постоянно перемещать силы ПВО, чтобы враг не узнал об их расположении", — сообщил Игнат.

Он отметил, что опасность исходит не только с территории России, но и Беларуси, поскольку в начале войны белорусский режим уже предоставил свою территорию россиянам для атаки Украины.

"Дальше есть территория северных областей, с Россией – это Черниговская, Сумская, Харьковская области; далее линия боевого столкновения на Востоке, побережье Черного моря и Приднестровья. Атаки могут происходить, и они происходят по разным направлениям", — пояснил он.

Кроме того, спикер Воздушных сил напомнил, что Украина подвергалась атакам даже с территорий оккупированного Россией Приднестровья и Молдовы, поэтому очень трудно покрыть все воздушное пространство страны. Сейчас Украинцы нужно большое количество систем ПВО.

Также сбивать российские ракеты трудно потому, что системы ПВО нужно постоянно перемещать, чтобы враг не мог узнать их расположение. В настоящее время системы ПВО настроены на защиту крупных городов и государственных учреждений.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 9 мая российские оккупанты осуществили запуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555 по Украине. Силы ПВО уничтожили 23 ракеты.

Кроме того, мы. Ранее информировали, что в Минобороны показали видео работы ПВО, на котором видно избиение вражеских дронов в небе над украинской столицей.

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