Возвращение Донбасса и Крыма: Берлинская ответила, удастся ли Украине их вернуть

Украине следует думать не о возвращении к границам 1991 года, а стать в активную оборону против оккупантов.

Перемирие с Россией приведет к еще более масштабной войне, поэтому населению Украины нужно готовиться к сопротивлению, чтобы воевать разумно и технологически и не концентрироваться сейчас на возвращении Донбасса и Крыма, на что могут уйти годы.

Об этом заявила волонтер Мария Берлинская в интервью "Украинской правде".

По словам волонтера, именно дроны и технологии определят ход войны в Украине. Она призвала активнее готовить население и настраивать украинцев на то, что война будет касаться всех людей.

"Перемирие с Россией приведет к еще большей войне. Поэтому я считаю вообще, что нужно готовить все население к сопротивлению, к тому, чтобы воевать разумно и технологично", — сказала волонтер.

Возвращение к границам 1991 года: достижима ли эта цель именно сейчас?

Берлинская считает, что концентрироваться на возвращении украинской территории пока не следует. Необходимо встать в активную оборону, выстроить 30-40 км эшелонированной, фортифицированной, заминированной полосы абсолютно по всей линии.

"Люди без критического мышления точно начнут бросаться грязью в комментариях, но лучший сценарий (как бы ни сейчас десакрализованно ни звучало, но надо говорить правду) — это не границы 1991 года по состоянию на сегодня. Об этом надо забывать", — сказала волонтер.

Это не значит, что Украина должна отказаться от своей земли, но на возвращение Донбасса и Крыма могут уйти годы.

Берлинская отметила, что это может произойти, но только при комплексной подготовке.

"Сейчас лучший сценарий – это стать в активную оборону, выстроить 30-40 километров эшелонированной, фортифицированной, заминированной полосы абсолютно по всей линии", – подчеркнула Берлинская.

Более того, нужно учиться у врага, устраивающего эшелонированную оборону в 7, 8, а иногда и 10 рядов. И патрулироваться эта территория прежде всего технологиями: ударные дроны, наземные дроны должны отрабатывать там, где происходит какое-то малейшее движение.

Это, как считает волонтер, большой ресурс, но и единственный выход остановить окупантов и не позволять им прорываться вглубь Украины.

Волонтер заявила, что война зарождается не на Донетчине и не в Курске, а глубоко на территории России — на танковых заводах, ремонтных предприятиях и их научно-инженерных центрах. Она считает, что именно туда и нужно избивать, чтобы сократить ресурс врага.

Что поможет Украине в войне с РФ

"Есть единственный процесс, который нам поможет — это технологическая милитаризация в обществе. Это значит, что каждый в племени должен уметь производить или применять технологии для защиты себя и своего племени. Чтобы не человек шел вперед, в разведку, а летел дрон или наземный дрон" делал огневое прикрытие, минирование, разминирование, логистику и тому подобное", — считает волонтер.

Также Украина нуждается в серьезной ракетной программе и осознании населением того, что война будет долгой.

Напомним, ранее волонтер Мария Берлинская ответила на вопрос о мобилизации 18-летних мужчин и женщин.

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