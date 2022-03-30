Людей просто расстреливали и издевались над женщинами: мэр Ирпеня рассказал, сколько оккупанты убили мирных жителей

Людей просто расстреливали и издевались над женщинами: мэр Ирпеня рассказал, сколько оккупанты убили мирных жителей

Город был освобожден от врага 28 марта.

По предварительным данным, в Ирпене погибли до 300 гражданских и до 50 военных, а также есть факты об издевательствах над женщинами.

Об этом 30 марта во время пресс-брифинга в украинском медиацентре сообщил городской голова Александр Маркушин.

"Люди, которые им не нравились (россиянам – ред.) – их просто расстреливали. Я расскажу, может, кому-то не понравится, но это правда. Танками они наших украинцев, которые были убиты, раздавливали, просто закатывали в асфальт. На это было страшно смотреть…", — сказал Маркушин.

В то же время он отметил, что пока нет точного количества погибших мирных жителей, поскольку, когда были мощные бои, людей хоронили прямо во дворах и парках.

"К сожалению, 16 ребят из нашей теробороны погибли, 29 в больнице. Если из ВСУ, то до 50 человек погибли и около 100 раненых... Гражданских погибло до 200-300 человек", — добавил городской голова Ирпеня.

На вопрос представителей СМИ, правдива ли информация, что вражеские войска насильственно удерживали людей в Ирпене в подвалах, заставляли раздеться и держали там много дней, Маркушин сказал: "Я сегодня разговаривал с нашими жителями, которые вышли из этих подвалов. Я на 100% подтверждаю информацию".

"Они не только раздевали, обыскивали их. У нас есть некоторые факты об издевательствах над женщинами", — подчеркнул мэр Ирпеня.

Стоит отметить, что город Ирпень был освобожден от российских оккупантов 28 марта, в настоящее время идет зачистка города.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 35-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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