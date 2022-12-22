Есть главная проблема: киевлянам объяснили, почему до сих пор не действуют графики отключений света

В Киеве по состоянию на утро 22 декабря в результате постоянных обстрелов армии РФ критической инфраструктуры ситуация с энергоснабжением остается тяжелой.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

По его словам, утром четверга в столице снова введены аварийные отключения света. Их продолжительность, говорит чиновник, невозможно регламентировать.

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"Ситуация в Киеве с энергоснабжением остается тяжелой. Главной проблемой является не генерация, а доставка питания потребителям. Именно из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома", — высказался Попко.

Он заверил, что коммунальщики и энергетики делают максимально все, чтобы восстановить поврежденную россиянами энергосистему.

"Энергетики, ремонт бригады, коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденную энергосистему. Нужно время. Выстоим при всем. Верим в нашу Победу", — сказал начальник КМВА.

Напомним, генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что ситуация с электроснабжением в Киеве – самая сложная в стране. Этому есть несколько причин.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорит, что Киев вернется к плановым отключениям электроэнергии через неделю-полторы, но свет будет всего 10 часов в сутки в лучшем случае.

В свою очередь, в ДТЭК также сообщают о сложной ситуации с энергетикой, но уверяют, что в Киевской области могут возобновить поочередные включения света за несколько суток.

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