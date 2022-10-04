Есть хорошие новости с передовой: Зеленский рассказал о десятках освобожденных от оккупантов населенных пунктов

Украинская армия в рамках успешной контрнаступательной операции освободила от оккупантов десятки населенных пунктов на Херсонщине, Харьковщине, Луганщине и Донбассе.

Глава государства Владимир Зеленский сообщил об успешном и стремительном контрнаступлении ВСУ на юге. В частности, политик подтвердил освобождение восьми населенных пунктов Херсонской области. Это - Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровки и Давидов Брид.

Об этом украинский президент рассказал в традиционном видеообращении поздно вечером 4 октября.

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Зеленский подчеркнул, что "это далеко не полный перечень" освобожденных территорий Херсонской области.

"Сегодня есть хорошие новости с передовой. Первое: украинская армия осуществляет на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю. Это на Херсонщине, Харьковщине, Луганщине и Донеч вместе. Наши воины не останавливаются. И это лишь вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли", — отметил он.

Напомним, в Минобороны РФ признали серьезное поражение в Харьковской области и отступление на юге.

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