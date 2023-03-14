Есть имена и фото: СМИ показали доску с оккупантами РФ, которые бомбили Украину и убивали людей

Украинские прокуроры собрали сотни данных на российских военных преступников за их агрессию в Украине и отмечают их на специальной доске. Среди преступников РФ как высокопоставленные должностные лица, включая министра обороны Сергея Шойгу, так и другие командиры низших рангов, например полковники, отвечающин за одни из самых жестоких ракетных атак на Украину.

Об этом пишет The Guardian, получившая доступ к этой карте.

По данным издания, созданная правоохранителями Украины доска – это детальная схема всего российского военного командования в Украине размером 4 метра в ширину и 1,5 метра в высоту, отмечает издание.

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"Есть имена и фотографии ряда лиц, в отношении которых в Украине идет следствие из-за их возможной причастности к военным преступлениям. На карте изображены сотни российских военных, разделенные по полкам, вплоть до верховного главнокомандующего Владимира Путина", – пишет The Guardian.

Так, в перечне числится генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев, известный как "мариупольский мясник". По словам военных экспертов, во время уничтожения Мариуполя в 2022-м российский военный чиновник использовал часть опыта, полученного в Сирии, где руководил жестокими бомбардировками, разрушившими большую часть Алеппо. В его отношении в марте 2022 года британское правительство ввело санкции.

По данным издания, также в списке фигурирует российский генерал-полковник Александр Журавлев, помогавший Мизинцеву во время бомбежек Алеппо в 2016 году. По многочисленным сообщениям, Журавлев был единственным российским офицером, который мог подписать приказ об обстреле Харькова из российского Белгорода кассетными реактивными снарядами "Смерч", запрещенными в большинстве стран мира. Кассетные боеприпасы были обнаружены в гражданских районах, где не было ни личного состава, ни военной инфраструктуры.

После успешного контрнаступления украинской армии в Харьковской области Журавлев был уволен Кремлем и заменен генерал-лейтенантом Романом Бердниковым.

Среди лиц, занесенных в список российских военных преступников, значится и 40-летний Азатбек Омурбеков, руководивший оккупационными войсками, совершавшими убийства, изнасилования и пытки мирных жителей и серию других преступлений в Киевской области, в частности, в Гостомеле, Буче, Бородянке. За что Омурбеков получил прозвище "Мясник Бучи".

Где сейчас находится российский преступник, неясно. В некоторых источниках говорится, что после побега из Киевской области Омурбеков перебросил своих солдат в Беларусь. Однако, по другим данным, впоследствии он дошел до Белгорода, откуда присоединился к другим полкам в операциях Харьковской области.

Также в перечне упоминается и 51-летний полковник Олег Тимошин, управляющий оккупантами, которые 27 июня сбросили противокорабельную ракету Х-22 на крупный торговый центр "Амстор" в городе Кременчуг, в результате чего здание превратилось в кучу обломков и выгорело. Тогда оккупанты убили по меньшей мере 20 человек, пострадали более 55 человек.

Фото: The Guardian

Напомним, российский политический аналитик Ольга Курносова рассказала, что действия оккупантов, снимающих акты расправы над украинскими военными, являются доказательствами для суда в Гааге.

Как сообщалось, мир потрясло видео, где российские военные расстреляли пленного бойца ВСУ после его слов "Слава Украине!".

Кроме того, недавно войска РФ массированно обстреляли Украину. Вражеская ракета упала в жилой зоне в Золочевском районе Львовской области. Погибли люди.

В Сети появились фото и видео последствий ракетной атаки РФ во Львовской области.

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