Есть имена и фото: СМИ показали доску с оккупантами РФ, которые бомбили Украину и убивали людей

На карте, созданной украинскими прокурорами, указаны сотни российских военных преступников вплоть до Владимира Путина.
Украинские прокуроры собрали сотни данных на российских военных преступников за их агрессию в Украине и отмечают их на специальной доске. Среди преступников РФ как высокопоставленные должностные лица, включая министра обороны Сергея Шойгу, так и другие командиры низших рангов, например полковники, отвечающин за одни из самых жестоких ракетных атак на Украину.
Об этом пишет The Guardian, получившая доступ к этой карте.
По данным издания, созданная правоохранителями Украины доска – это детальная схема всего российского военного командования в Украине размером 4 метра в ширину и 1,5 метра в высоту, отмечает издание.
"Есть имена и фотографии ряда лиц, в отношении которых в Украине идет следствие из-за их возможной причастности к военным преступлениям. На карте изображены сотни российских военных, разделенные по полкам, вплоть до верховного главнокомандующего Владимира Путина", – пишет The Guardian.
Так, в перечне числится генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев, известный как "мариупольский мясник". По словам военных экспертов, во время уничтожения Мариуполя в 2022-м российский военный чиновник использовал часть опыта, полученного в Сирии, где руководил жестокими бомбардировками, разрушившими большую часть Алеппо. В его отношении в марте 2022 года британское правительство ввело санкции.
По данным издания, также в списке фигурирует российский генерал-полковник Александр Журавлев, помогавший Мизинцеву во время бомбежек Алеппо в 2016 году. По многочисленным сообщениям, Журавлев был единственным российским офицером, который мог подписать приказ об обстреле Харькова из российского Белгорода кассетными реактивными снарядами "Смерч", запрещенными в большинстве стран мира. Кассетные боеприпасы были обнаружены в гражданских районах, где не было ни личного состава, ни военной инфраструктуры.
После успешного контрнаступления украинской армии в Харьковской области Журавлев был уволен Кремлем и заменен генерал-лейтенантом Романом Бердниковым.
Среди лиц, занесенных в список российских военных преступников, значится и 40-летний Азатбек Омурбеков, руководивший оккупационными войсками, совершавшими убийства, изнасилования и пытки мирных жителей и серию других преступлений в Киевской области, в частности, в Гостомеле, Буче, Бородянке. За что Омурбеков получил прозвище "Мясник Бучи".
Где сейчас находится российский преступник, неясно. В некоторых источниках говорится, что после побега из Киевской области Омурбеков перебросил своих солдат в Беларусь. Однако, по другим данным, впоследствии он дошел до Белгорода, откуда присоединился к другим полкам в операциях Харьковской области.
Также в перечне упоминается и 51-летний полковник Олег Тимошин, управляющий оккупантами, которые 27 июня сбросили противокорабельную ракету Х-22 на крупный торговый центр "Амстор" в городе Кременчуг, в результате чего здание превратилось в кучу обломков и выгорело. Тогда оккупанты убили по меньшей мере 20 человек, пострадали более 55 человек.
Напомним, российский политический аналитик Ольга Курносова рассказала, что действия оккупантов, снимающих акты расправы над украинскими военными, являются доказательствами для суда в Гааге.
Как сообщалось, мир потрясло видео, где российские военные расстреляли пленного бойца ВСУ после его слов "Слава Украине!".
Кроме того, недавно войска РФ массированно обстреляли Украину. Вражеская ракета упала в жилой зоне в Золочевском районе Львовской области. Погибли люди.
В Сети появились фото и видео последствий ракетной атаки РФ во Львовской области.
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