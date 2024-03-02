Есть интересные детали: новое "кладбище" бронетехники оккупантов — фото

Украинский морпех-аэроразведчик Kriegsforscher показал новые снимки "кладбищ" уничтоженной бронетехники оккупационной армии России.

Об этом он написал в соцсети Х (Twitter).

Фото техники оккупантов проанализировал офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Он отметил, что важной деталью является очень высокая концентрация на этих "кладбищах" старой и внештатной российской техники – танки Т-62 без динамической защиты, БТР-80, не модернизированные до уровня БТР-82, а также огромное количество МТ-ЛБ, используемых в качестве бронетранспортеров для пехоты.

Уничтожена и повреждена бронетехника армии РФ Фото/Х: Kriegsforscher

Уничтожена и повреждена бронетехника армии РФ Фото/Х: Kriegsforscher

Уничтожена и повреждена бронетехника армии РФ Фото/Х: Kriegsforscher

Уничтожена и повреждена бронетехника армии РФ Фото/Х: Kriegsforscher

Уничтожена и повреждена бронетехника армии РФ Фото/Х: Kriegsforscher

Военный эксперт также отметил, что впервые отмечена попытка установить противоминный трал, на МТ-ЛБ, хотя обычно его ставят на танк

"Налицо ставка Кремля на продолжение наступления любыми силами, вне зависимости от того, какое у них вооружение", – говорит эксперт.

Напомним, по данным ГУР, Белорусь создает РФ проблемы с оружием.

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