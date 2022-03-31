"Есть, к сожалению, санкции, которые очень красиво смотрятся, но не эффективные" — Ермак

"Есть, к сожалению, санкции, которые очень красиво смотрятся, но не эффективные" — Ермак

Некоторые ограничения звучат как санкции, но они совсем не работают.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что хотя против РФ сейчас введено очень много санкций от мировых стран, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал необходимость их введения еще до того, как Россия напала на Украину.

Об этом он сообщил в интервью, 31 марта, в эфире телеканала Рада.

И хотя сейчас против России уже введено достаточно санкций, не все они эффективно работают.

"Когда начали вводить санкции, мы увидели, что это очень мощный инструмент. Но, безусловно, инструмент, который требует быстрого анализа. Потому что есть санкции, которые работают "в долгую", а у нас нет времени. Есть санкции, которые возможно кто-то просчитал и придумал пути, как их обходить. Есть, к сожалению, санкции, которые очень красиво смотрятся, но не эффективные", — сказал он.

Напомним, при ОП будет работать группа экспертов, оценивающих эффективность санкций против России.

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