"Есть комментарий — Байрактар": главнокомандующий ВСУ ярко проиллюстрировал уничтожение российского командного пункта (видео)

Пункт управления осуществлял корректировку огня вражеской артиллерии.
Украинский боевой беспилотник "Байрактар" турецкого производства успешно уничтожил пункт управления огнем артиллерии российских оккупантов.
Соответствующее видео с красноречивой подписью главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный опубликовал на официальной странице Facebook.
Кадры, на которых командный пункт превращается в груду обгоревшего металла, сопровождают следующие рифмованные строки:
Їх доводи – всяке озброєння різне:
Потужні ракети, машини залізні.
У нас на всі доводи є коментар -
Байрактар.
Напомним, Валерий Федорович Залужный – украинский военный и генерал. С 27 июля 2021 занимает должность главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.
Читайте также: