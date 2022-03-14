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"Есть комментарий — Байрактар": главнокомандующий ВСУ ярко проиллюстрировал уничтожение российского командного пункта (видео)

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"Есть комментарий — Байрактар": главнокомандующий ВСУ ярко проиллюстрировал уничтожение российского командного пункта (видео)

скриншот с видео

Пункт управления осуществлял корректировку огня вражеской артиллерии.

Украинский боевой беспилотник "Байрактар" турецкого производства успешно уничтожил пункт управления огнем артиллерии российских оккупантов.

Соответствующее видео с красноречивой подписью главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный опубликовал на официальной странице Facebook.

Кадры, на которых командный пункт превращается в груду обгоревшего металла, сопровождают следующие рифмованные строки:

Їх доводи – всяке озброєння різне:

Потужні ракети, машини залізні.

У нас на всі доводи є коментар -

Байрактар. 

Напомним, Валерий Федорович Залужный – украинский военный и генерал. С 27 июля 2021 занимает должность главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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