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Есть конкретные программы по 4 направлениях: у Зеленского рассказали о плане контрнаступления ВСУ

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Есть конкретные программы по 4 направлениях: у Зеленского рассказали о плане контрнаступления ВСУ

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинская армия при контрнаступательной операции имеет конкретные программы по 4 направлениях.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что украинские военные продвигаются по всем направлениям фронта и уже освобождены территории в Луганской области, Донецкой и Харьковской областях. Какие населенные пункты деоккупированы — пока у Зеленского не раскрыли.

Об этом 24 канала рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Есть определенные увольнения в Херсонской области, и ключевое на сегодняшний день — продолжать уничтожать инфраструктуру обеспечения врага. Потому что без обеспечения с тыла, россияне и паникуют и хаотично отступают", — говорит Подоляк.

Он отметил, что успешное контрнаступление украинской армии положительно влияет на дальнейшую военную поддержку от западных партнеров. Они видят, что Украине нужно передавать больше оружия для того, чтобы ускорить окончание войны.

"Должен отметить, что за последние полтора месяца произошел перелом в общественном мнении западных политических элит, считающих, что Украина блестящая в контрнаступлении", — отметил Михаил Подоляк.

Напомним, по данным заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, украинские военные уволили уже 1534 населенных пункта. В частности, в Херсонской области было освобождено более 50 населенных пунктов, в Харьковской области — 483 населенных пункта.

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