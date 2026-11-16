Дмитрий Песков / © Associated Press

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Спикер российского президента Дмитрий Песков согласился со словами Дональда Трампа о том, что Россия могла бы действовать в войне против Украины гораздо жестче.

Об этом спикер Кремля заявил российским СМИ.

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По его словам, Москве "есть куда жестче" действовать.

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Так Песков прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа о действиях Владимира Путина по Украине.

Что ранее заявил Трамп

Напомним, президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что Путин якобы несколько уступает в вопросе Украины, хотя мог бы действовать гораздо жестче.

«Путин немного уступает Украине. Он мог бы действовать гораздо жестче. Честно говоря, он отступает», — сказал американский президент.

Кремль отказывается от временного перемирия с Украиной

Кроме того, представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не заинтересована во временном прекращении огня и будет продолжать войну параллельно с мирными переговорами.

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«Мы сами неоднократно говорили, что мы не хотим временного перемирия, мы хотим мира на многие годы и века. Поэтому "специальная военная операция" продолжается, а переговорный трек - это то, что должно вот к этому миру нас и привести», - заявил Песков.

По его словам, Москва не хочет соглашаться на паузу, позволяющую Украине восстановить силы после российских ударов. В то же время представитель Кремля подчеркнул, что переговорный процесс остается сложным и длительным, однако работа над ним якобы продолжается.

Россия готовит новый массированный удар по Украине

Также напомним, что разведка получила информацию о подготовке Россией новых массированных ударов по стране. Глава государства акцентировал, что российская армия продолжает бить по энергетической инфраструктуре, выбирая приоритетной целью отдельный регион и в течение нескольких суток сосредоточенно атакуя его электросети и подстанции.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат также подтвердил, что ВСУ несколько дней подряд получают данные о подготовке очередной российской атаки на энергосистему Украины. В то же время Киев рассчитывает на скорую поставку западных боеприпасов для защиты неба.

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«Мы уже несколько дней получаем информацию о том, что враг планирует очередной удар. Здесь ничего удивительного нет: они (россияне — ред.) не отказались от своих планов избивать по нашей энергетике, по объектам критической инфраструктуры», — сказал представитель ПС.

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