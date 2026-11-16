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«Есть куда жестче»: в Кремле ответили Трампу и сделали циничное заявление о войне в Украине
В Кремле поддержали неожиданное заявление Дональда Трампа о якобы сдержанности Путина в войне против Украины.
Спикер российского президента Дмитрий Песков согласился со словами Дональда Трампа о том, что Россия могла бы действовать в войне против Украины гораздо жестче.
Об этом спикер Кремля заявил российским СМИ.
По его словам, Москве "есть куда жестче" действовать.
Так Песков прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа о действиях Владимира Путина по Украине.
Что ранее заявил Трамп
Напомним, президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что Путин якобы несколько уступает в вопросе Украины, хотя мог бы действовать гораздо жестче.
«Путин немного уступает Украине. Он мог бы действовать гораздо жестче. Честно говоря, он отступает», — сказал американский президент.
Кремль отказывается от временного перемирия с Украиной
Кроме того, представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не заинтересована во временном прекращении огня и будет продолжать войну параллельно с мирными переговорами.
«Мы сами неоднократно говорили, что мы не хотим временного перемирия, мы хотим мира на многие годы и века. Поэтому "специальная военная операция" продолжается, а переговорный трек - это то, что должно вот к этому миру нас и привести», - заявил Песков.
По его словам, Москва не хочет соглашаться на паузу, позволяющую Украине восстановить силы после российских ударов. В то же время представитель Кремля подчеркнул, что переговорный процесс остается сложным и длительным, однако работа над ним якобы продолжается.
Россия готовит новый массированный удар по Украине
Также напомним, что разведка получила информацию о подготовке Россией новых массированных ударов по стране. Глава государства акцентировал, что российская армия продолжает бить по энергетической инфраструктуре, выбирая приоритетной целью отдельный регион и в течение нескольких суток сосредоточенно атакуя его электросети и подстанции.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат также подтвердил, что ВСУ несколько дней подряд получают данные о подготовке очередной российской атаки на энергосистему Украины. В то же время Киев рассчитывает на скорую поставку западных боеприпасов для защиты неба.
«Мы уже несколько дней получаем информацию о том, что враг планирует очередной удар. Здесь ничего удивительного нет: они (россияне — ред.) не отказались от своих планов избивать по нашей энергетике, по объектам критической инфраструктуры», — сказал представитель ПС.