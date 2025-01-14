Есть ли еще шанс предотвратить окружение Покровска: эксперт о перспективах ВСУ

Хотя враг имеет определенные тактические успехи, ситуация остается динамичной, а активные боевые действия не позволяют россиянам добиться своих целей.

Украинские военные делают все возможное, чтобы сорвать планы российской армии по окружению Покровска.

Об этом вэфире телемарафона рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По словам эксперта, планы российских войск по охвату Покровска стали понятны еще в начале осени:

“С сентября было ясно, что противник будет действовать именно на охватывающую операцию. И цель, которую он ставит – полуокружить Покровск и обойти его фланги”, – отметил Мусиенко.

Он подчеркнул, что хотя враг имеет определенные тактические успехи, ситуация остается динамичной, а активные боевые действия не позволяют россиянам достичь своих целей.

“Пока эта борьба продолжается – шанс есть. Но, конечно, враг имеет определенные тактические успехи”, – подчеркнул руководитель ЦИПИ.

Напомним, чтобы отрезать Покровск от линии поставки, оккупантам нужно зайти одновременно с юга, запада и севера. Если такие планы у них и есть, то они от них очень далеки.