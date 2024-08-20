Есть ли еще украинские военные в Нью-Йорке Донецкой области: ответ ВСУ

Российские так называемые военкоры заявили о захвате Нью-Йорка, однако ВСУ опровергают эту информацию.

Силы обороны, в том числе 53 отдельная механизированная бригада ВСУ, продолжают держать оборону в северной части поселка Нью-Йорк Донецкой области, несмотря на заявления о захвате всего населенного пункта россиянами.

Об этом сообщает УП со ссылкой на руководство 53 бригады и ОТУ "Луганск".

В последнем отчете Американского института изучения войны, ссылающегося на российских военных блоггеров, речь шла о возможном захвате поселка.

"Наши есть в Нью-Йорке, держим оборону. Контролируем примерно 20% (поселка – ред.). Россияне продвигаются за счет большого количества резерва. Мы убиваем, они уходят. У нас, к сожалению, таких резервов нет", — пояснили военные .

Кроме нехватки пехоты, дело также в определенных проблемах с имеющимся личным составом. На направлении Нью-Йорка и соседнего Торецка есть проблемы с мотивированностью военных и достаточно высокий показатель ушедших в СЗЧ (оставили позиции).

Преодолев часть Нью-Йорка, россияне уже активно двигаются к следующему поселку – Нелиповке.

Отметим, что россияне захватили большую часть Нью-Йорка всего за 2 месяца. До конца июня 2024 года Нью-Йорк и Торецк были последними населенными пунктами, где линия боевого столкновения держалась на уровне АТО-ООС.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко опроверг ложь российского пропагандиста Соловьева о полном захвате Нью-Йорка. По его информации, в поселке продолжаются тяжелые бои.

По мнению Коваленко, враг сделал вброс о якобы захвате Нью-Йорка для того, чтобы сместить внимание россиян с боев в приграничных районах Курской области.

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