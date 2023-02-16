Есть ли массированная переброска авиации РФ к границам с Украиной: оценка военного эксперта

Массированной переброски боевых самолетов и вертолетов России к границам с Украиной, как об этом писало The Financial Times, по данным военного эксперта Михаила Жирохова, пока нет.

Об этом Жирохов сказал в интервью OBOZREVATEL.

Эксперт пояснил, что российские военные аэродромы расположены у границ Украины и находятся под постоянным мониторингом. По состоянию на данный момент, как он уточнил, ничего не указывает на подобное перебазирование авиации.

"Я не знаю, откуда The Financial Times взяла эту информацию. По моим собственным источникам информации, ни одного массированного перебазирования российской авиации – тактической авиации, о чем они говорят, – на сегодняшний день нет. Потому что российских военных аэродромов не так много, они расположены возле границ Украины, находятся под постоянным мониторингом. Есть специфические органы, которые этим занимаются, скажем, по полной. Конечно, эта информация частично секретна, не вся она предназначена для широких масс, но там фиксируются даже одиночные машины, одиночные самолеты. есть действующая агентурная сеть. Но ничего не указывает на такое перебазирование", — высказался Михаил Жирохов.

Он отметил, что не может подтвердить информацию The Financial Times. Но предположил, что издание может основываться на собственных источниках.

Отметим, что ранее издание The Financial Times опубликовало материал, заявив, что Россия стягивает к границам с Украиной свою боевую авиацию, возможно, для поддержки атак по городам Украины с воздуха.

Издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме также сообщило, что Россия стягивает к границам с Украиной авиацию. По оценкам американского чиновника, Россия "очевидно… готовится к какому-то типу наступления", обратив внимание на "массовую мобилизацию" и "накопление авиационных средств" как два основных индикатора.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в Штатах не видят признаков наращивания Россией авиации для массированной атаки на Украину.

Глава украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан пояснил, что Россия может готовиться к воздушной битве, поэтому международные партнеры Украины считают необходимым предоставить Киеву средства ПВО, которыми можно отражать возможную атаку россиян.

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