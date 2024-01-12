Есть ли на Харьковском направлении увеличение группировок РФ: что говорят в ВСУ

На Харьковском и Купянском направлениях кардинального увеличения группировки войск армии РФ не наблюдается.

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире "Радио Свобода".

"Мы контролируем численный состав военной группировки российских военных на Купянском направлении, видим их количество на северной границе недалеко от Харьковщины, на Белгородщине", — подчеркнул Фитьо.

Он отмечает, что оккупанты в Харьковской области стремятся захватить Синьковку, чтобы перейти к наступлению на Купянск. Активность захватчиков на этом участке фронта наблюдается еще с начала октября 2023 года.

"Россияне хотят захватить и Харьков, и Полтаву, и Киев, и всю Украину. Это их заявления, это их намерения. Но на данном направлении мы не наблюдаем каких-либо серьезных изменений", — заявил Фитьо.

Спикер Сухопутных войск призвал жителей Харьковской области прислушаться к сигналам воздушной тревоги, потому что регион подвергается ракетным атакам из Белгородской области. Россияне избивают ракетами по городу, в частности, по гражданским объектам.

По его словам, на Купянском направлении был определенный период затишья, когда армия РФ накапливала силы, а сейчас возобновила наступательные действия. Впрочем, с начала октября успехов в данном направлении нет.

"Да, есть группировка (российских войск — Ред.), которую на Купянском направлении пытается атаковать. Только за минувшие сутки были отражены на этом направлении две вражеские атаки неподалеку от Синьковки", — подчеркнул Владимир Фитьо.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что оккупационная армия РФ не оставляет попыток продвинуться в направлении Купянска. Однако Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал россиян.

Ранее The Telegraph опубликовало статью о том, что 15 января 2024 года Россия может начать новое наступление под Харьковом. Якобы оккупационная армия готовится к масштабной атаке на Купянск и прилегающие территории.

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