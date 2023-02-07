Есть ли оккупанты в Бахмуте: лейтенант Нацгвардии рассказал о ситуации в городе

В Бахмуте, на Донецком направлении, сейчас очень сложная и напряженная ситуация. Бои ведутся на юге и севере города.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал заместитель командира батальона "Свобода", лейтенант Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко.

"Самое напряженное на южных окраинах Бахмута: от самого города до Майорска, Курдюмовки, там, где враг пытается выйти на трассу Константиновка-Бахмут. Несколько дней мы имеем оптимистичные новости: врагу не удается это. Он уперся в надежную оборону. Продвижение его этим направлением. не наблюдается", — сказал Назаренко.

По его словам, столь же сложная ситуация наблюдается на северном направлении – между Бахмутом и Соледаром. Там враг хочет взять под контроль трассу Бахмут-Славянск, но это ему не удается. В настоящее время линия стабилизирована, а некоторые позиции были отражены. На некоторых направлениях русские солдаты были отодвинуты.

"В самом городе так же напряженная ситуация. Враг пытается навязать силам обороны уличные бои. Бои ведутся сейчас на окраинах, в частных секторах, но в центре города боев нет. Нашему батальону хорошо известно, что такое бои в городской застройке. Бои, которые были в Северодонецке или в Рубежном, сравнивать с продолжающимися сейчас в окрестностях Бахмута, не приходится", — сказал заместитель командира батальона "Свобода".

Лейтенант Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко также рассказал, что оккупанты не зашли настолько глубоко, чтобы говорить о встречном бое в самом городе.

"Такого нет. Если враг говорит, что контролирует треть города, то это больше ложь. Если брать площадь города, некую географическую границу, некоторые поля, посадки, возможно, где-то они и продвинулись за городскую линию, однако в городе, где начинаются высотные жилые дома, там врага нет. Каждое здание, каждая улица — это крепость в городе.Силы обороны Бахмута готовы отражать любые попытки врага продвинуться. Врага уничтожают и на подходах к городу. Все коммуникации находятся под контролем нашей артиллерии. Враг несет очень большие потери ", – отметил Назаренко.

Ранее сообщалось, что оккупанты усилили лобовые штурмы Бахмута и пытаются атаковать еще на нескольких направлениях. О ситуации вокруг Бахмута Донецкой области подробно рассказал в видеоблоге военнослужащий ВСУ с позывным "Киевлян". Он отметил, что Бахмут держится.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что кафиры пытаются окружить Бахмут.

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