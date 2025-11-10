Есть ли окружение Мирнограда: что теперь говорят в Генштабе

В Мирнограде украинские подразделения уверенно держат свои позиции / © Associated Press

Логистика в город Мирноград (Донецкая область) осуществляется, информация о полном огневом контроле врагом логистических путей Сил обороны Украины или оперативное окружение города, не соответствует действительности.

Об этом заявил в комментарии «Интерфакс-Украина» спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины майор Андрей Ковалев.

«Продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации. Ситуация остается сложной и динамичной. Здесь враг задействует все имеющиеся резервы, но только имеет огромные потери», — отметил он.

Ковалев заверил, что в Мирнограде украинские подразделения уверенно удерживают свои позиции и уничтожают российских окупантов на подступах к городу.

«Логистика в город усложнена, но осуществляется. Информация о полном огневом контроле врагом логистических путей Сил обороны Украины или оперативном окружении города не соответствует действительности», — сказал спикер.

По его словам, накануне подразделениям, обороняющим город, доставлено необходимое вооружение и боеприпасы. Кроме того, произведена ротация личного состава и эвакуация раненых.

«Так же обеспечивается логистика и ротация наших подразделений в городе Покровск», — добавил Ковалев.

Ранее сообщалось, что россияне перекрывают украинские логистические пути в город Мирноград. Сообщается также, что российские войска устанавливают колючую проволоку и строят укрепления в некоторых районах Мирнограда, а также российские мотоциклетные группы вошли в северную часть города.