Есть ли основания для эвакуации Сум: областная власть оценила риски для населения

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. / © скриншот с видео

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Ситуация в приграничных районах Сумской области остается напряженной, но полностью контролируют Силы обороны и подразделения Вооруженных сил Украины. Поэтому оснований для эвакуации жителей областного центра пока нет.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"В последнее время в медиа и телеграмм-каналах распространяются эмоциональные заявления разных людей относительно ситуации в области безопасности. Призываю ориентироваться исключительно на официальные источники. Областные власти находятся в постоянной координации с военным командованием. Все решения принимаются своевременно и ответственно", — подчеркнул Григоров.

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Он уточнил, что речь идет именно о городе Сумы. А в приграничных районах, постоянно обстреливающих враг, эвакуация гражданского населения продолжается.

"За последнюю неделю на более безопасные территории выехали около 900 человек. К эвакуационным мерам привлечены районные администрации, спасатели, полиция, волонтерские организации. В области функционируют транзитные центры и пункты временного размещения – ресурсы для приема людей есть", — добавил начальник ОВА.

Он подчеркнул, что власти не недооценивают риски для населения, но и не намерены нагнетать панику.

"Военные действуют слаженно, держат рубежи и сдерживают попытки противника продвинуться вглубь области. Самые интенсивные боевые действия, как и прежде, происходят в пограничных, в частности в Юнаковской и Хотинской общинах. Враг пытается расширить зону активных боевых действий, действуют малыми группами, однако действуют малыми группами, однако призвав доверять только информацию из официальных источников.

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Напомним, бывший представитель Генштаба, военный эксперт Владислав Селезнев посоветовал жителям Сум вывезти из города детей и пожилых людей в более безопасные регионы страны и готовиться к обороне города.