Есть ли перспектива прекращения боев в Украине в ближайшие месяцы: в Белом доме оценили вероятность

В администрации Джо Байдена пока не видят признаков, свидетельствующих о прекращении боевых действий в ближайшие месяцы. В Белом доме отметили, что бои стали наоборот еще более активными.

Об этом сказал спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга в пятницу, 6 января.

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"Мы не ожидали, что бои прекратятся зимой. На самом деле в некоторых местах они стали еще более жестокими, в частности на Донбассе", — сказал Кирби.



Спикер Совета нацбезопасности США в очередной раз выразил восхищение украинскими военными, ежедневно поражающими устойчивостью и обороной страны. Также, по его словам, украинская армия инновационно использует западное вооружение, что тоже приятно шокирует.



"Они никогда не перестают удивлять и поражать своей способностью адаптироваться к вызовам, с которыми встречаются в режиме реального времени. И они очень искренни со всеми партнерами, в том числе США, по поводу своих потребностей", — добавил Кирби.

США объявили прекордный пакет военной помощи для Украины

В пятницу, 6 января, США объявили о рекордном пакете военной помощи Украине в размере 3 млрд долларов. В него кроме БМП Bradley, которые ВСУ получат впервые, войдут самоходные гаубицы, MRAP и другие бронетранспортеры, а также дополнительное оборудование.

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что столь мощный пакет оборонной помощи стал конкретным результатом недавнего визита в Вашингтон и проведенных там переговоров.

США выделили рекордный пакет помощи Украине: что он содержит

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