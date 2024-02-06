Есть ли потребность в принудительной мобилизации: боец бригады "Азов" Банкай дал ответ

Принудительная мобилизация нужна, потому что военные "заканчиваются", а 300-ые могут очень долго не возвращаться в строй. Хотя в идеале нужна все же не принудительная мобилизация, а популяризация армии.

Об этом заявил боец бригады "Азов" с позывным "Банкай" в интервью "Громадському".

"Я считаю, что если человек мотивирован, если говорить за "Азов"... здесь не нужны люди, которых загнали из-под палки. Он не будет полезен, он не будет эффективен... Принудительная мобилизация — нужна ли она? Я думаю, да, потому что мы заканчиваемся, "300-е" могут очень долго не возвращаться в строй... Должен кто-то приходить, но я бы хотел, чтобы это как-то была не то, чтобы принудительная мобилизация, а чтобы довести до людей популяризацию армии... Приди хоть не на штурмовика, не на пехоту, не на разведку, приди прямо в ряды Вооруженных сил, Национальной гвардии как специалист своей сферы. Ты будешь полезным, ты не будешь вне этих событий", — отметил он.

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Банкай считает, что принудительная мобилизация уместна только в критической ситуации.

"Я за то, чтобы все-таки не было принудительной мобилизации, но если уж будет какая-то критическая ситуация, то, наверное, она нужна", — резюмировал воин.

Напомним, новый мобилизационный законопроект уже 7 февраля может пройти первое чтение в Верховной Раде. Однако, как считает и зампредседателя оборонного комитета Егор Чернев, вопросов к документу остается еще много.

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