Есть ли признаки подготовки наступления на Харьковщину со стороны врага: военный эксперт дал ответ

Противник продолжает усиление своих группировок войск "Курск" и "Белгород" определенными силами и средствами из состава группировки войск "Запад", развернутых на Купянском направлении.

На Купянском направлении противник пытается сохранить наступательные способности своей группировки войск (УВ) "Запад", проводя мероприятия по доукомплектованию и восстановлению боеспособности своих передовых частей и подразделений, а также одновременно продолжать атакующие\штурмовые действия на определенных направлениях.

Об этом сообщил в Facebook военный эксперт Константин Машовец, комментируя возможность наступления на Харьковскую область.

"В частности, в течение нескольких крайних суток противник продолжил выведение ряда подразделений 1-го и 15-го мотострелковых полков (мсп) 2-й "таманской" мотострелковой дивизии (мсд) в базовый район (Заайдаровка – Новорозсош – Новопсков – Осиново) с целью их доукомплектования", — отметил он.

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Одновременно, по данным эксперта, определенные штурмовые подразделения из состава этих частей продолжают участвовать в наступательных действиях к северу от села Синьковка и к югу от села Ольшана в полосе наступления 25-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) противника.

"Командование противника планирует к 16 января завершить перемещение до 5000 в\сл в базовый район 2-й мсд для пополнения ее частей и подразделений (в основном из полигонов и учебно-тренировочных центров, расположенных в Курской области, в частности, из состава 346 -го мотострелкового полка мобилизационного резерва\мсп МР", — сообщил он.

Также, по словам эксперта, противник продолжает усиление своих группировок войск (УВ) "Курск" и "Белгород" определенными силами и средствами из состава УВ "Запад", развернутых на Купянском направлении. В первую очередь это касается частей и соединений 11-го армейского корпуса (АК), которые перемещаются в Белгородскую и Курскую области. А именно — подразделения 18-й мотострелковой дивизии (ее 11-го танкового полка\тп и 79-го мсп), а также один батальон и гаубическая батарея 7-го отдельного мотострелкового полка (омсп) этого АК.

"Очевидно, противник таки "потащил" на Харьковское и Сумское направления часть своих сил и средств, в дополнение к уже развернутым там... Речь идет исключительно о ротах — батальонах — батареях... не больше. Этот "движ" начался еще 4-5 января... И вполне может быть элементом так называемой "оперативной игры", но, сделать какие-то четкие выводы относительно содержания этого "хитрАВА плАна", который, очевидно, реализует командование УВ "Запад", можно будет только через какое-то время... когда эти малопонятные маневры закончатся... и более или менее станет понятным объем тех сил и средств, которые противник переместит в состав УВ "Курск" и "Белгород", — пишет эксперт.

Поскольку, на данный момент, по словам Машовца, все это смахивает, мягко говоря, на какое-то "идиотство". Сочетание этих двух мер — перемещение до 5 тысяч "тушек" с полигонов Курской области на север оккупированной Луганской области "для пополнения" и одновременное перемещение оттуда же в обратном направлении (в ту же Курскую область) частей и подразделений 11-го АК кажется, даже с точки зрения логики и адекватности, не совсем целесообразным.

"Кого и в чем, хочет убедить российское командование таким незамысловатым способом, приходится только догадываться...", — заключает эксперт.

Напомним, оккупационная армия РФ не оставляет попыток продвинуться в направлении Купянска. Однако Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал россиян.

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