Есть ли продвижение россиян в Курской области: отчет ISW

По состоянию на 25 января, российские войска продолжили наступательные операции на украинском выступлении в Курской области. Впрочем, не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

Об этом пишет ISW.

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Российские милблогеры утверждали, что их войска продвинулись к юго-востоку от Николаево-Дарьино (юго-восточнее Коренево), к северу от Черкасского Поречья (к северу от Суджи) и к югу от Суджи. Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений.

"Российские войска продолжали атаки у Куриловки (южнее Суджи), Черкасского Поречья и Свердликового (к северо-западу от Суджи). По данным российских источников, украинские силы контратаковали при поддержке бронетехники вблизи Погребков (к северу от Суджи)", — детализировали аналитики .

Сообщается, что в Курской области действуют подразделения 155 отдельной морской пехотной бригады России.

Напомним, российские военные нанесли 14 ударов управляемыми авиабомбами по поселку Казачья Локня.

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